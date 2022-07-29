Аварийный Майгубский мост демонтируют

На 23 километре дороги Кола-Надвоицы-Сегежа начались работы по реконструкции Майгубского моста. Управтодор республики заключил с подрядчиком госконтракт, в котором определены сроки выполнения работ – до декабря 2023 года.

Сейчас в рамках договора выполняются работы по устройству технологических площадок, необходимых для последующего демонтажа существующей аварийной переправы, что влечет за собой значительное сужение русла реки, рассказали в пресс-службе управления.

«В целях предотвращения несчастных случаев предупреждаем население о необходимости воздерживаться от использования маломерных судов в районе проведения работ»,

- уведомили дорожники.

Напомним, построен мост был в 1960 годы. С 2018 года движение транспорта по нему ограничили, так как уже тогда объект имел критический износ. Фото: gov.karelia.ru.