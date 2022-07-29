Бизнесмены для Соскуа: вред или польза?

Текст: Александр Овчинников

«Злые» бизнесмены-форелеводы губят красивый уголок карельского Приладожья в Лахденпохском районе. Закрыли для жителей поселка дорогу к берегу реки, а берег вообще засыпали камнями. Снесли местную достопримечательность - старую финскую мельницу, которую местная семья использовала в качестве бани. Проложили трубу и через нее сливают в местную речку нечистоты с форелевой фермы. Хотят сломать мостик в поселке и запретили по нему ходить. Руководство фирмы с жителями поселка не общается.

Все эти безобразия в Соскуа творят сотрудники компании «Вирта», которая входит в группу компаний «Кала Ранта» - так утверждается в статье, опубликованной недавно на одном из новостных сайтов республики. К сожалению, в материале не была представлена точка зрения руководства «Вирты» - очного разговора не получилось, а официально компания не ответила. Мы попытались закрыть этот пробел – поговорили с генеральным директором «Вирты» Тимуром Газимагомедовым.

О мельнице

«Как нет ответа?» - удивляется Газимагомедов. – «Ответ мы подготовили. Там даны все разъяснения. Видимо, уважаемые журналисты куда-то спешили, когда писали статью, и не дождались его».

Ответ действительно подготовлен - есть в распоряжении автора.

Так вот о разрушенном домике - бывшей мельнице, а впоследствии бани. Он на самом деле находился на земельном участке, принадлежащем компании. Но это строение не было зарегистрировано как объект недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости. Исторической ценности не представляет.

По словам гендиректора, здание старой финской мельницы находилось в настолько плачевном состоянии, что при разборе его рабочие не нашли ни одного прочного бревна. И сруб мог рухнуть в любой момент.

По договоренности с нами покойный местный житель Сушинов – он был сотрудником ЗАО «ВИРТА», кстати – действительно использовал здание в качестве бани. Сейчас у водопада ведутся работы по благоустройству территории, и мы этот опасный нигде не зарегистрированный объект убрали.

По разработанному генплану благоустройства мельницу у водопада планируется восстановить.

Производственная база «Кала Ранты»

Закидали берег огромными камнями?

Поинтересовались мы у гендиректора компании, что происходит на берегах живописного водопада, что находится прямо в поселке. Зачем все камнями закидали?

В этом году мы проводили работы по укреплению берега от разрушения и размывов, чистили его от деревьев и кустарников,

- отвечает Газимагомедов.

По словам генерального директора, сейчас проводятся ландшафтные работы по благоустройству территории рядом с водопадом.

Все делается в соответствии с законом. Все разрешения есть. Планируем в дальнейшем сделать в этом месте современную туристическую инфраструктуру. Будут освещенные пешеходные дорожки проложены, устроены смотровые площадки, специальные места для отдыха. Как я уже говорил, мельницу восстановим. Ресторан будет. Согласитесь, что это получится привлекательный для туристов объект. А чем больше туристов к нам приедет – тем больше будет рабочих мест. Будут увеличиваться налоги в местные бюджет. Важно вот еще что: благоустройство делается не только для туристов, но результатами наших трудов может воспользоваться любой желающий.

Новейшие очистные сооружения на «Кала Ранте» - экология в приоритете

Проход к берегу

Тимур Газимагомедов прокомментировал опасения местных жителей о том, что ЗАО «ВИРТА» отрежет им проход к берегу коротко:

Доступы к водопаду и проезду не ограничены. Любой желающий может ими воспользоваться.

О таинственной трубе и экологии

Естественно, нас интересовало, что же это за труба, вкопанная в землю и ведущая прямо в реку, о которой поведали интернет-изданию местные жители. Они уверены, что форелеводческая ферма таким образом сливает в водоем нечистоты. А речка-то для ладожского лосося нерестовая:

И наше предприятие, и любое другое входящее в группу компаний «КАЛА-РАНТА» следит за экологической безопасностью производства. Это для нас приоритет. Постоянно ведем мониторинг и профилактические работы по соблюдению экологических норм. А трубы, о которых вы спрашиваете не функционируют и уже поэтому не несут никакой опасности окружающей среде. Это промежуточный объект, который был сооружен при проведении работ по благоустройству.

Руководитель фирмы «ВИРТА» объяснил, что когда в зоне отдыха у водопада будет работать ресторан, то он будет иметь собственные очистные сооружения, соответствующие всем экологическим нормам.

Аварийный мостик Соскуа

Как рассказали жители поселка, их очень волнует судьба небольшого мостика у водопада в Соскуа. Он расположен на территории ЗАО «ВИРТА» и люди боятся, что его либо снесут, либо закроют.

Как уверяют в компании, ничего подобного не будет.

Сейчас этот переход через водную преграду в аварийном состоянии и требует реконструкции. И реконструкция будет произведена.

По обновленному мостику смогут ходить все – для того все и затевается.

СПРАВКА:

ЗАО «ВИРТА» входит в группу компаний «КАЛА-РАНТА».

АО «КАЛА-РАНТА» - современное предприятие, на котором достигнуто необычайно эффективное производство товарной рыбы. На своих производственных площадках оно применяет самые современные экозащитные технологии.

По оценкам министерства сельского хозяйства РК акционерное общество не только лидер по объемам выращивания форели в Карелии и по темпам прироста, но также это хозяйство занимает первое место в вопросах взаимодействия с местными властями и населением.

«КАЛА-РАНТА» известна своей широкой благотворительной деятельностью в Республике Карелия.

Школьная спортплощадка в Куркиёкки

Предприятие вложило 15 миллионов рублей в ремонт школы благоустройства территории рядом с ней в поселке Куркиёки. Проект модернизации школы рассчитан до 2025 года. Средства на это – исключительно предприятия.

Гостиница

В поселке на средства «КАЛА-РАНТА» построена современная гостиница. Планируется строительство современного детского досугового центра.

Фактически мы захотели создать в Куркиёки новую жилую среду,

– говорит генеральный директор АО «КАЛА-РАНТА» Владимир Оксаниченко.