Бизнес-леди обманула налоговую и оказалась на скамье подсудимых

Руководительницу двух коммерческих фирм признали виновной в хищении бюджетных денег путем незаконного возврата НДС, сообщили в пресс-службе Следкома РК.

По версии следователей, преступления совершались с 2015 года по 2017 год. Бизнес-леди оформила фиктивные документы по приобретению лесопродукции и оборудования для принятия их к бухгалтерскому учету. Затем она предоставила в налоговую инспекцию декларации для возмещения налога на добавленную стоимость. В результате ей пришло возмещение в размере более 1 800 000 рублей. Деньги она потратила. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ и полиции.

Женщина вину признала и ущерб возместила. Суд в Сортавале назначил ей штраф в полмиллиона рублей. Приговор вступил в силу. (фото vk.com)