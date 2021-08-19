Биологи объяснили тягу людей к спиртным напиткам

Ученые в Швеции выяснили, что в головном мозге людей есть группа нервных клеток, которые отвечают за непреодолимую тягу к спиртному. Причем обладатели таких клеток будут пить, даже если здравый смысл подсказывает им, что этого делать не стоит. Об этом говорится в опубликованном в Scienсe Advances исследовании.

Специалисты Университета Линчепинга провели эксперименты на крысах, выявив на начальном этапе тех, кто склонен к компульсивному употреблению спиртного. Потом они проанализировали особенности нейронных сигналов этих животных.

Крысам предлагали нажать на рычаг, чтобы получить немного спиртного. Потом вместе с алкоголем грызуны испытывали также дискомфорт от удара током. Почти все крысы после этого не стали нажимать рычаг. Но примерно треть животных продолжали это делать, несмотря на боль.

Ученые выявили в их мозгу сеть нервных клеток, активизирующихся перед нажатием на рычаг. Они рассчитывают, что на эти конкретные клетки можно будет воздействовать новыми медицинскими препаратами, чтобы вылечить алкоголизм. // Фото: rebcenter-moscow/Pixabay