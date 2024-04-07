Библиотеки Петрозаводска отметили международный день детской книги

В день рождения Ганса Христиана Андерсена петрозаводские библиотеки провели свою ежегодную акцию "Город читает детям". Эта инициатива имеет уже более чем 10-летнюю историю, и чтецами часто выступают известные в Петрозаводске взрослые. В этом году среди заявленных площадок был и зал Дома дружбы народов Карелии.

Каждый год организаторы подбирают тематику чтений по тем авторам, которые (или произведения которых) отмечают свой юбилей. В 2024 году исполняется 65 лет с момента первого издания цикла рассказов советского писателя Виктора Драгунского "Денискины рассказы", и поэтому произведения именно этого автора звучали в рамках акции. Этот цикл мало кого оставляет равнодушным, и нынешнее поколение детей - не исключение: ребята внимательно слушали выступающих и смеялись в тех же моментах, в каких и мы, бывало, смеялись в детстве.

Этот год указом президента РФ объявлен Годом семьи. А организаторы акции "Город читает детям" убеждены, что чтение вслух тоже укрепляет семью. Ведь домашнее чтение взрослыми детям и, правда может, помочь установить более близкие и доверительные отношения меду родителем и ребенком. // Видео: Юрий Крупянский, телеканал "Ника плюс".