Безработный прикарманил чужую кредитку и начал шикарную жизнь

Похитителя денег с кредитной карты вычислили по несоразмерным его статусу тратам. В полицию поступила информация, что безработный житель Сортавалы стал вести разгульную жизнь, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники угрозыска проверили эти сведения и выяснили, что 42-летний мужчина гуляет на чужие деньги с помощью украденной банковской карты.

Оказалось, он выпивал вместе с местным жителем. Мужчина передал ему кредитку для приобретения спиртного. Выполнив просьбу, сортавалец карту не вернул.

Менее чем за неделю он купил себе холодильник, смартфон, вернул накопившиеся долги. Также тратил деньги на покупку алкоголя.

Потерпевший не заявлял о краже до приезда полицейских так как не проверял свои счета. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com