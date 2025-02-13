Беременную петрозаводчанку с ребенком высадил маршрутчик

Жительница Петрозаводска пожаловалась на действия водителя маршрутного автобуса № 22. Беременная женщина, которая ехала с маленьким ребенком, рассказала в паблике «Подслушано в ПТЗ|Петрозаводск», что водитель отказался довезти их до конечной остановки.

При этом он не предупредил пассажиров о своем решении сократить маршрут, объяснив это тем, что люди слишком долго расплачиваются картами, из-за чего он не успевает соблюдать график.

По словам горожанки, она с ребенком села в маршрутку на остановке около Ровио, 19 и планировала доехать до улицы Балтийской. Однако, когда транспорт подъехал к улице Лыжной, водитель неожиданно повернулся к оставшимся пассажирам и спросил, куда им нужно.

Услышав, что женщина с ребенком направляется до конечной остановки, он заявил, что туда не поедет, и потребовал, чтобы они вышли. Ребенок, напуганный конфликтом, расплакался, и женщине пришлось выйти на улице Лыжной.

Горожанка выразила недоумение по поводу действий водителя: «Какое право они имеют самовольно менять маршрут? Если не успеваете из-за оплаты картами, учитывайте это в расписании! Теперь нужно еще спрашивать у водителей, поедут ли они по маршруту или нет». // фото: «Петрозаводск говорит»