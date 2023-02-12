Банковские проценты обложили налогом. Сколько мы заплатим? 

Текст и фото: Антонина Кябелева

Закон о налогообложении процентов по банковским вкладам вступил в силу еще 1 января 2021 года. Но затем на два года был объявлен мораторий, и россияне были освобождены от обязанности уплачивать налог с доходов, полученных по банковским вкладам. Другими словами, проценты по банковским вкладам, размещенным в 2021 и 2022 годах, освобождены от налогообложения.

В 2023 году ситуация принципиально изменилась. Мораторий не был продлен. А это означает, что при определенных обстоятельствах россиянам придется заплатить налог с доходов, полученных в качестве процентов по банковским вкладам. Конечно, платить придется только в 2024 году. Однако новые «правила игры» действуют уже сейчас. Так что нелишним будет знать нюансы законодательства, чтобы потом, как говорится, не было мучительно больно.

Заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы России по РК (УФНС по РК) Людмила Шуткина помогла разобраться в нюансах нового для россиян законодательства.

«Банковские вклады и раньше облагались налогом. С 2021 года изменился порядок налогообложения. С этого времени у банков появилась обязанность предоставлять информацию о полученных в виде процентов доходов до 1 февраля следующего за отчетным периодом года. Исключения составляет информация о доходах по счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также счетам эскроу. До 2021 года под налогообложение попадали доходы по банковским вкладам, если процентная ставка по вкладу превышала ключевую ставку Центрального банка России на пять пунктов. Понятно, что подобные ставки по вкладам, если и существовали, то скорее как исключение»,

- сказала Шуткина.

Новое законодательство полностью изменило и саму систему налогообложения доходов по вкладам, и порядок расчета тех процентов по вкладам, которые подлежат налогообложению.

Естественно, больше всего небогатых граждан волнует, предусмотрена ли необлагаемая налогом сумма?

Да, подтвердила Шуткина, такая сумма предусмотрена, но она не фиксированная, а «плавающая», так как ее будут рассчитывать после завершения года.

Как производится подобный расчет? По завершению года будет проанализированы ключевые ставки Центробанка РФ на 1 число каждого месяца. За основу расчета будет взята самая высокая ставка, зафиксированная в течение года по состоянию на 1 число каждого месяца. Необлагаемая налогом сумма рассчитывается как определенный процент от 1 миллиона рублей, где в качестве этого определенного процента выступает максимальная ключевая ставка Центробанка РФ. Допустим, в 2023 году максимальная ключевая ставка на 1 число составила 9 процентов. В этом случае (9 процентов от 1 миллиона рублей) необлагаемая налогом сумма составит 90 тысяч рублей. Соответственно при ключевой ставке в 7 процентов сумма, не подлежащая налогообложению, будет 70 тысяч рублей, а при 10 процентах — 100 тысяч рублей.

Все доходы, полученные гражданином в качестве процентов в разных банках, суммируются. Заплатить налог в 13 процентов придется со всего, что выйдет за рамки рассчитанной по итогам года необлагаемой суммы.

Предположим, в качестве банковских процентов вы получили в 2023 году 100 тысяч рублей, а необлагаемая налогом сумма составила 90 тысяч рублей. В этом случает вам придется заплатить государству 13 процентов от 10 тысяч рублей, то есть 1 300 рублей.

«Если до 2021 года ставка налога по доходам от банковских вкладов составляла 35 процентов для резидентов и 30 процентов для нерезидентов, то теперь она единая - 13 процентов»,

- отметила заместитель руководителя УФНС по РК.

Аналогичная ситуация по валютным счетам. Отличие только в том, что на дату выплаты процентов будет произведен пересчет полученного дохода в рубли по курсу Центробанка.

Людмила Шуткина отметила, что в законодательстве не предусмотрено никаких льготных групп, которые бы освобождались от уплаты данного налога.

Владельцам кэшбэковских карт волноваться не стоит.

«Кэшбэк — это не процент по вкладам. Более того, он не считается доходом. Это частичное возмещение ваших расходов»,

- пояснила Шуткина.

Если человек получил наследство в виде банковского вклада, он освобождается от уплаты налога.

По словам Людмилы Шуткиной, вся информация о полученных доходах в виде банковских процентов по вкладам с 2022 года стекается в налоговые органы. По итогам 2023 года автоматически будет произведен расчет необходимых к уплате налогов. Гражданам не придется подавать декларации. Все расчеты сделают в налоговых органах и вышлют гражданам уведомления об уплате налога. Оплатить его необходимо до 1 декабря.

Первые уведомления россияне получат в сентябре 2024 года, а оплатить налог, соответственно, необходимо до 1 декабря 2024 года. Если возникнут вопросы, то, отметила заместитель руководителя карельского управления, у граждан будет несколько месяцев, чтобы их урегулировать до наступления срока уплаты.