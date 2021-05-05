Банки в России повысили ставки по вкладам

Российские банки начали повышать ставки по вкладам, сообщает агентство РИА Новости.

Улучшение условий для вкладчиков составило в среднем от 0,2 до 1,5%.

Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%.

"Почта банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 процентных пунктов, а на 1,5 года – на 0,35.

Кроме того, банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит 0,2-0,5. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.

Центробанк 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку – сразу на 6,5 процентного пункта. // Изображение: gorodvo.ru