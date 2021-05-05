05 мая 2021, 22:02
Экономика

Банки в России повысили ставки по вкладам

Банкиры считают, что рост стал следствием решения регулятора повысить ключевую ставку

Российские банки начали повышать ставки по вкладам, сообщает агентство РИА Новости.

Улучшение условий для вкладчиков составило в среднем от 0,2 до 1,5%.

Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%.

"Почта банк" повысил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в депозитах на 1 год ставка выросла на 0,25 процентных пунктов, а на 1,5 года – на 0,35.

Кроме того, банк "Открытие" улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок составит 0,2-0,5. МКБ запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.

Центробанк 23 апреля повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 5% годовых. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года, когда ЦБ резко поднял ставку – сразу на 6,5 процентного пункта. // Изображение: gorodvo.ru

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проценты
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