Банки и магазины вновь проверили на соблюдение антиковидных мер

Специалисты администрации Петрозаводска вновь проинспектировали объекты торговли и сферы услуг.



В ходе планового рейда на Кукковке и в центре столицы Карелии были проверены отделения банков, магазины и предприятия общепита. Специалисты проверяли, как в организациях соблюдают антиковидные требования - соблюдение социальной дистанции, масочный режим, наличие защитных экранов и санитайзеров.

В адмиистрации сообщили, что на проверенных объектах нарушений выявлено не было. Рейды продолжатся. (фото vk.com)