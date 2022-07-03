Банкам запретили проводить переплату по ипотечным займам

Новая поправка в закон о потребителях была принята Госдумой год назад, ее одобрил президент. 3 июля она вступила в силу. По требованию Центробанка все российские банки с 3 июля обязаны при предоставлении ипотеки учитывать полную стоимость кредита. Сумма не может превышать среднерыночную более чем на треть, сообщает объясняем.рф.

Согласно изменениям, кредитные организации обязаны соблюдать ограничение, выдавая не подпадающие под госпрограммы ипотечные кредиты на покупку квартир, машино-мест, земельных участков, на строительство жилых домов и рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, откладывать вступление в силу требования по учету полной стоимости кредита (ПСК) при выдаче ипотеки не планировалось. В апреле этого года банки уже сдали первую отчетность, на основе которой Банк России рассчитал и опубликовал среднерыночные ПСК и ее предельные значения для применения в III квартале 2022 года.

Стоит отметить, что полная стоимость кредита учитывает не только сумму займа и процентную ставку, но и другие расходы, предусмотренные договором, например, обязательную страховку или плату за выпуск кредитной карты. Фото: pxhere.