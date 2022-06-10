Банк «Открытие» презентовал в Калининграде новый флагманский офис

Банк «Открытие» перевел свой флагманский офис в Калининграде на новое место – с сегодняшнего дня он принимает клиентов в особняке по адресу: площадь Победы, д. 4а. На двух этажах офиса разместились блок по работе с малым и средним бизнесом, ипотечное подразделение и фронт-линия, сотрудники которой готовы предложить современные финансовые решения розничным клиентам.

Подготовка новой площадки для нашего флагманского офиса заняла немало времени и потребовала существенных финансовых вложений, однако результат того стоил – теперь наш банк предлагает свои продукты и услуги в гораздо более удобном для клиентов месте и может предложить им совершенно иной уровень комфорта при совершении любых финансовых операций. И пандемия, и события весны этого года на рынке обслуживания и частных, и корпоративных клиентов – наглядно доказали, что несмотря на бурное развитие дистанционных каналов взаимодействия, спрос на консультации именно в офисе остается на очень высоком уровне. Особенно в ситуации когда речь идет не о платежах за жилищно-коммунальные услуги, а о вопросах, касающихся сотен тысяч рублей,

– заявил после прошедшей сегодня торжественной церемонии открытия нового флагманского офиса Валерий Селиванов, бизнес-лидер банка «Открытие» в Калининградской области.

По словам Валерия Селиванова, за счет запуска нового флагманского офиса банк «Открытие» планирует серьезно увеличить свое присутствие на рынке финансовых услуг Калининградской области. Как благодаря активизации работы с малым и средним бизнесом, так и благодаря кратному увеличению выдачи жителям региона кредитных карт с повышенным кэшбэком и предложения им выгодных решений по сбережению накоплений.