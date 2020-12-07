Автомобили столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска

Сегодня в 16:09 на перекрестке улиц Гоголя и Анохина в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как один участник ДТП пытался повернуть налево, а второй пересекал перекресток в прямом направлении. Авария получилась абсурдной - автомобили столкнулись на совсем небольшой скорости.

В результате происшествия движение на этом участке дороги оказалось затруднено.