07 декабря 2020, 20:18
Автомобили столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска
Городская камера наблюдения запечатлела аварию, произошедшую на улице Гоголя
Сегодня в 16:09 на перекрестке улиц Гоголя и Анохина в Петрозаводске произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как один участник ДТП пытался повернуть налево, а второй пересекал перекресток в прямом направлении. Авария получилась абсурдной - автомобили столкнулись на совсем небольшой скорости.
В результате происшествия движение на этом участке дороги оказалось затруднено.