08 октября 2025, 07:54
Общество

Автомобили с детьми будут останавливать сегодня в Петрозаводске

Рейд ГАИ пройдет в среду в карельской столице
Рейд ГАИ
Фото ГАИ

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проведут в городе массовый рейд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГАИ будут проверять, как автомобилисты соблюдают правила перевозки юных пассажиров. Нарушителям будут выписаны штрафы в размере 3000 рублей.

Стражи порядка просят водителей не забывать использовать детские удерживающие устройства и пристегивать детей ремнями безопасности.

Ранее сообщалось о том, что смертельное ДТП в Петрозаводске попало на видео.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
ГАИ
дети
рейд
новости петрозаводска