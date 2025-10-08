Автомобили с детьми будут останавливать сегодня в Петрозаводске

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска проведут в городе массовый рейд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГАИ будут проверять, как автомобилисты соблюдают правила перевозки юных пассажиров. Нарушителям будут выписаны штрафы в размере 3000 рублей.

Стражи порядка просят водителей не забывать использовать детские удерживающие устройства и пристегивать детей ремнями безопасности.

