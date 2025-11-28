Экспортный портфель Карелии кардинально изменился за несколько лет

С введением западных санкций в сложных условиях оказался весь бизнес России, в том числе и карельские предприниматели, которые долгие годы торговали и сотрудничали с Финляндией, Францией и Эстонией. С 2023 года им пришлось полностью обновить рынок сбыта. Сейчас партнерами карельских бизнесменов стали 60 дружественных стран. Лидерами по продажам считаются: Египет, Турция, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Республика Беларусь. Об этом в проекте «От первого лица» рассказал министр экономического развития Карелии Антон Фокин.

По словам министра, в этом году в Карелии было реализовано 6 масштабных инвестиционных проектов. В основной капитал республики удалось добавить 42,8 млрд рублей. Это на 9 млрд больше, чем в прошлом году. В следующем году Карелию также ожидают крупные проекты: добыча мрамора, переработка водорослей, строительство четвертого промышленного парка в Петрозаводске.

С 2022 года 155 предпринимателей в Карелии получили субсидии на общую сумму более 350 млн рублей.

Партнером министра экономического развития в эфире стал президент Торгово-промышленной палаты Карелии Александр Лысенковский. Он рассказал о том, что несмотря на изменение геополитической ситуации и экономические воздействия, карельский бизнес выжил. Каждый день для предпринимателей – это новые вызовы от оппонентов из-за границы. Но предприниматели научились справляться с этим и находят механизмы обхода этих проблем.

Не снизилась кардинально и ключевая ставка в этом году, чего очень ждали бизнесмены и что прогнозировали специалисты. Это тоже влияет на ведение успешного предпринимательства. Все вопросы и проблемы, которые возникают у бизнеса, обсуждают в клубе ТПП. Предложения и рекомендации передают в правительство и профильные министерства, а также в Заксобрание республики.