Смертельное ДТП в Петрозаводске попало на видео

Смертельное ДТП, произошедшее на Карельском проспекте в Петрозаводске 7 октября, попало в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

Все случилось в 17:21. На кадрах видно, как мотоцикл на большой скорости едет по магистрали и врезается в машину, которая выполняла левый поворот. После этого мотоциклиста отбросило под другой автомобиль.

В результате аварии 36-летний водитель мотоцикла умер на месте. За рулем совершавшего поворот автомобиля ВАЗ находился 22-летний мужчина.