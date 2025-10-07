Два человека погибли в ДТП в Карелии

В двух дорожных происшествиях погибли два человека. Одно произошло на Кукковке в Петрозаводске, другое – на севере Карелии в Беломорском округе.

На Карельском проспекте 7 октября в 17:22 не разъехались мотоциклист и отечественный автомобиль. По версии дорожной полиции, молодой водитель ВАЗ-2107 при левом повороте столкнулся с мотоциклом Yamaha. На месте от полученных травм скончался мотоциклист, 1989 года рождения.

В Беломорске у Дома культуры автомобиль с людьми «Фольксваген Поло» опрокинулся на крышу. По версии полиции, водитель иномарки не справился с управлением. Пострадали четверо. Двух увезли в Беломорскую ЦРБ, один человек от госпитализации отказался. Еще одного пострадавшего пытались реанимировать медики скорой помощи, но не смогли, он скончался.