Автомобиль в Петрозаводске сбил мотоциклиста

На улице Гоголя в карельской столице произошла авария с участием мотоциклиста. Видео с места происшествия опубликовали очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

В кадре виден лежащий на проезжей части мотоцикл Suzuki. В комментариях рассказали, что его владелец выезжал из двора от Дома офицеров налево.

Он проехал через два ряда автомобилей, не убедившись, что нет помехи справа. В результате попал под машину. Мотоциклиста увезли в больницу, у него не тяжелые травмы. // Фото: источник