06 июня 2024, 18:09
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Петрозаводске
В столице Карелии ищут очевидцев аварии на Пряжинском шоссе
Утром 6 июня в Петрозаводске на Пряжинском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, в 8:45 в районе дома №12 по Технологическому проезду столкнулись автомобили «Форд Транзит» и «Шкода».
Стражи порядка разыскивают очевидцев этого происшествия. Свидетелей аварии просят звонить по телефону 715- 909. // Фото ГАИ