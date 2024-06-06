Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Петрозаводске

Утром 6 июня в Петрозаводске на Пряжинском шоссе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, в 8:45 в районе дома №12 по Технологическому проезду столкнулись автомобили «Форд Транзит» и «Шкода».

Стражи порядка разыскивают очевидцев этого происшествия. Свидетелей аварии просят звонить по телефону 715- 909. // Фото ГАИ