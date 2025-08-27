27 августа 2025, 07:22
Автомобиль на скорости перевернулся в спальном районе Петрозаводска
На Древлянке один ехал по главной и поворачивал, другой двигался прямо
фото стопкадр
Городская камера запечатлела момент ДТП в районе перекрестка улиц Новоселов и Оборонная в Петрозаводске. В этом месте установлен дорожный знак «Уступи дорогу» с табличкой «Направление главной дороги».
Авария произошла в тот момент, когда один водитель собирался совершать левый поворот, находясь на главной. Другой двигавшийся довольно быстро стал тормозить, его занесло, ударило о бордюр, после чего он оказался на встречной полосе, где также наехал на бордюр и перевернулся.
На аварию обратил внимание паблик «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
«Хорошо летел! Но знак «треугольник» он, видимо, в автошколе не изучал», - написали в комментариях.
«Не хватило длины полосы для взлета».