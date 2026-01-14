Автоинспекторы поймали мать-нарушительницу в Карелии

В новогодние праздники в одном из посёлков Пряжинского района полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ 2106», который в два часа ночи хаотично двигался по проезжей части, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

За рулём была 29-летняя женщина, а на переднем пассажирском сиденье – малолетний ребёнок.

В ходе проверки автополицейские выявили ряд нарушений: женщина управляла автомобилем в пьяном виде, не имея на это права, также были нарушены правила перевозки детей – ребёнок был без специального удерживающего устройства.