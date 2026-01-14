14 января 2026, 15:47
Автоинспекторы поймали мать-нарушительницу в Карелии
«Бесправная» и пьяная женщина перевозила ребёнка в Пряжинском районе
Фото: Госавтоинспекция Карелии
В новогодние праздники в одном из посёлков Пряжинского района полицейские остановили для проверки автомобиль «ВАЗ 2106», который в два часа ночи хаотично двигался по проезжей части, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
За рулём была 29-летняя женщина, а на переднем пассажирском сиденье – малолетний ребёнок.
В ходе проверки автополицейские выявили ряд нарушений: женщина управляла автомобилем в пьяном виде, не имея на это права, также были нарушены правила перевозки детей – ребёнок был без специального удерживающего устройства.