27 августа 2025, 14:08
Автобус с российскими туристами разбился в Абхазии
В ДТП в курортной республике пострадали 22 россиянина, в том числе дети
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Абхазии автобус с российскими туристами попал в ДТП. Пострадали 22 человека, сообщает ТАСС.
По данным агентства, дорожная авария случилась в Гагрском районе республики вечером 26 августа. Столкнулись легковой автомобиль и автобус с туристами.
После инцидента 22 пострадавших были доставлены в больницу. Четверым из них потребовалась госпитализация, люди получили переломы и ушибы. В их числе есть дети. Остальных отпустили домой.
Ранее сообщалось о том, что в Карелии внедорожник вылетел в кювет. Пострадали два человека.