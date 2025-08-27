Автобус с российскими туристами разбился в Абхазии

В Абхазии автобус с российскими туристами попал в ДТП. Пострадали 22 человека, сообщает ТАСС.

По данным агентства, дорожная авария случилась в Гагрском районе республики вечером 26 августа. Столкнулись легковой автомобиль и автобус с туристами.

После инцидента 22 пострадавших были доставлены в больницу. Четверым из них потребовалась госпитализация, люди получили переломы и ушибы. В их числе есть дети. Остальных отпустили домой.

