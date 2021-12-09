Аварию на трубопроводе на Ключевой устраняли всю ночь

Коммунальщики в течение минувшей ночи ликвидировали коммунальную аварию на Ключевой. Напомним, накануне улицы района превратились в реки из-за утечки воды.

По данным ЕДДС, в итоге утечка была устранена. «ТехРент» провел работы по уборке пострадавшей проезжей части на улице Ключевой.

В Единой дежурно-диспетчерской службе предупредили жильцов домов на улице Петрова, что в ближайшее время они могут ощущать снижение напора воды. Это вызвано произошедшей аварией. Фото vk.com