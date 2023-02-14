Авария в центре Петрозаводска попала на видео

Сегодня в 16:31 в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина произошло ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не уступил машине, которая двигалась по главной. Произошло столкновение.

В результате аварии движение на этом участке оказалось затруднено. Транспортные средства получили повреждения. // Фото: скриншот видео CityLink