24 июня 2024, 07:49
Происшествия

Авария с мотоциклистом в Петрозаводске попала на видео

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на Перевалке

В воскресенье в 15:38 в Петрозаводске произошло ДТП на улице Чапаева. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как мотоциклист, уходя от столкновения с легковым автомобилем, теряет управление и падает на дорогу. Водитель мотоцикла смог самостоятельно подняться и дойти до тротуара. Ему на помощь бросились прохожие.

Обстоятельства ДТП предстоит установить специалистам. // Фото: скриншот видео CityLink

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