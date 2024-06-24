24 июня 2024, 07:49
Авария с мотоциклистом в Петрозаводске попала на видео
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на Перевалке
В воскресенье в 15:38 в Петрозаводске произошло ДТП на улице Чапаева. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как мотоциклист, уходя от столкновения с легковым автомобилем, теряет управление и падает на дорогу. Водитель мотоцикла смог самостоятельно подняться и дойти до тротуара. Ему на помощь бросились прохожие.
Обстоятельства ДТП предстоит установить специалистам. // Фото: скриншот видео CityLink