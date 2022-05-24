Артур Парфенчиков: рост турпотока – новые возможности для Карелии

В первом квартале 2022 года туриндустрия уже принесла бюджету республики порядка 68 млн рублей налоговых поступлений, то есть в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. По итогам прошлого года этот показатель составил 234 млн рублей.

Глава Карелии подчеркнул, что рост турпотока должен принести выгоду и бюджету республики, и местным жителям. Этот вопрос он поднял на заседании регионального правительства.

По мнению Артура Парфенчикова, сегодня нужно развивать альтернативные направления туризма, чтобы отдыхающие приносили доход бизнесу в разных сферах экономики. Среди перспективных направлений Глава Карелии отметил гастрономический туризм: знакомство отдыхающих с местной кухней поддержало бы не только предприятия общепита, но и сельское хозяйство в целом.

Нам важно максимально эффективно использовать высокий туристический сезон. Если мы будем чаще знакомить гостей с нашей национальной кухней, то направим средства в пищевую промышленность. Выгоду от этого получат как крупные предприятия, так и обычные фермеры,

– отметил Артур Парфенчиков.

Руководитель республики подчеркнул, что в Карелии по-прежнему не хватает объектов размещения. Чтобы решить этот вопрос, власти стимулируют развитие туристической инфраструктуры с помощью господдержки. В этом году на строительство средств размещения в этностиле предпринимателям предоставят пять грантов из бюджета республики. Их размер составит 3 млн рублей.

Кроме того, Карелия впервые прошла отбор в конкурсе Ростуризма на выделение грантов под строительство модульных объектов размещения: на эти цели республике предоставили 250 млн рублей. В 2022 году на выделенные средства инвесторы должны создать не менее пяти объектов размещения. Этот шаг позволит организовать не менее 500 мест, а также дополнительно привлечь 35 человек в работу в отрасли.

Нам нужно развивать гостиничный фонд, особенно в северных районах, на территории Арктической зоны. Я уверен, что Беломорск, Кемь и Лоухи тоже станут точками притяжения для туристов,

– считает руководитель республики.

Также Артур Парфенчиков поручил ускорить работу по выделению земель под туристические объекты и их перевод из других категорий.

Я прошу решать такие задачи максимально быстро. Эти сроки не должны задерживать реализацию проектов,

– отметил Глава Карелии.

Руководитель Управления по туризму Анна Борчикова напомнила, что представители турбизнеса могут подать заявку на компенсацию понесенных затрат. Так, в конце прошлого года Минэк Карелии и органы местного самоуправления возместили предприятиям 35 млн рублей. Сейчас проводится повторный отбор на предоставление этой меры поддержки.