Парфенчиков распорядился создать круглогодичную базу для отдыха детей

Вчера участники заседания регионального Правительства обсудили готовность к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2022 году.

В бюджете республики на мероприятия по летнему отдыху детей предусмотрено более 130 миллионов рублей. Подавляющая часть этих средств направляется на государственную поддержку приобретения путевок. Особое внимание уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Оздоровительным отдыхом будет охвачено почти 5 тысяч детей этой категории. В частности, детям, проживающим в малоимущих семьях, детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, путевки предоставляются бесплатно,

− сказал Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Выделенная сумма на 40% больше аналогичных средств 2021 года. Как сообщил министр образования и спорта республики Роман Голубев, Роспотребнадзор снял основные ограничения, связанные с противодействием коронавирусной инфекции. Такое решение позволило до 100% увеличить наполняемость загородных детских лагерей и разрешить выезд за пределы Карелии.

Наша задача – максимально именно в летний период охватить отдыхом детей. Мы рассчитываем, что это будет не менее 9 тысяч – больше, чем в прошлом году. За пределы республики при поддержке бюджета мы планируем направить не менее 3,5 тысяч детей. В 2021 году – было 3 тысячи,

– подчеркнул руководитель министерства.

Республика заключила соглашения с главными федеральными детскими лагерями: это «Орленок», «Артек», «Смена» и «Океан».

Федеральный центр выделил Карелии, имеющей территории в составе Арктической зоны России, дополнительно 30 миллионов рублей для приобретения путевок в южных лагерях.

Министр образования напомнил о том, что по программе детского туристического кэшбэка можно возместить 50% стоимости путевки в оздоровительный лагерь на территории РФ, но не более 20 тысяч рублей.

Сегодня у нас нет стационарных лагерей, которые бы могли отвечать всем достаточно жестким современным требованиям к функционированию подобных объектов. Безусловно, нам необходимо иметь собственную базу детского отдыха – не только летнего. Над этим нужно сейчас работать,

­− отметил Артур Парфенчиков.

В 2023 году запланировано завершить подготовку проектно-сметной документации на создание круглогодичного центра «Авангард» на базе лагеря «Айно» в Прионежье. Средства из регионального бюджета выделены на это в полном объеме.

Ожидается также, что до конца года Министерство спорта РФ примет решение о включении лагеря «Старт» в Кондопожском районе в программу развития объектов спорта сети федеральных детских спортивно-оздоровительных центров. Это будет находящийся в федеральной собственности лагерь республиканского значения, доступный для отдыха и тренировок юных жителей Карелии.

Вопросы, связанные с организацией детского отдыха, можно задать по телефону «горячей линии»: 8 (900) 457-21-74