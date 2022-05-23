Каменная поступь Карелии

Автор: Сергей Михайлов

Сначала несколько цифр. По показателю «инновационная политика» Карелия среди регионов России поднялась на 41 позицию (напомню, в нашей стране 85 субъектов Федерации), по оценке инновационной деятельности доросла до 49 места. А в итоговом – обобщенном - инвестиционном рейтинге республика вознеслась с 60 места (такой была наша позиция в 2017 году) до 47 (надо заметить, что статистика отстает от календарного года, и, по предварительным данным, оценка будет еще выше). Чтобы понять за счет чего такое движение вверх происходит, надо анализировать все виды экономической деятельности. Подобный текст был бы трудночитаем для неспециалистов (коим и автор является), а потому правильнее будут рассмотреть ситуацию на примере одной отрасли — добыче и обработке камня.

Подсмотрено в Китае

Речь пойдет об удачном инвестиционном проекте, который уже демонстрирует успешный результат и перед которым открываются еще более широкие перспективы. О промышленном технопарке «Южная промзона» немало пишется в последнее время. Идея его, скажем аккуратно, была подсмотрена в Китае, куда в сентябре 2018 г. с официальным визитом в рамках межрегионального партнерства России и Китая съездила правительственная карельская делегация. В китайской провинции Фуцзянь наши специалисты пригляделись к их каменной производственной площадке, решив подобный проект реализовать в Петрозаводске. Благо что в России федеральный центр разработал нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», рассчитанный на период 2019-2024 годов. И в него хорошо попадала идея государственно-частного партнерства технопарка «Южная промзона».

Легкий вход в нелегкий бизнес

В 2018 году Карелия подала заявку в Минэкономразвития России на строительство промышленного технопарка и наш проект Москве понравился. Карелия со своей заявкой оказалась в числе 13 регионов-победителей. В итоге было выделено на проект бюджетных денег (преимущественно федеральных, разумеется) 404,6 млн рублей и около 112 млн рублей вложил в дело частный инвестор ООО «Акцент», специализирующий на камнеобработке. Преимущественно за бюджетные деньги (78% всех трат) под Петрозаводском и построен был технопарк.

Доступ к современным станкам - одна из опций для резидентов технопарка

Тут самое главное то, что подобная модель организации производственной деятельности позволяла малому и среднему бизнесу войти в каменный бизнес, поскольку промпарк предоставлял им на льготных условиях производственные помещения, современные станки и оборудование для резки камня, организовывал бухгалтерско-финансовое сопровождение деятельности предприятий, ставших в резидентами промпарка. Ведь сами представители малого и среднего бизнеса не потянули бы в одиночку такую материальную нагрузку как приобретение современного оборудования, аренду складских терминалов, доступ к маркетинговым услугам и проч. Все это они получили от технопарка и, надо добавить, на льготных условиях, войдя в состав участников проекта «Южной промзоны». А в итоге совокупная активность бизнеса дала мощный импульс развитию предпринимательства в сфере камнеобработки.

Прорвались с помощью Патрушева

Продукция, которую производили участники проекта — каждый из них сам на себя работал, это коммерция – оказалась востребованной. И потому что изделия из карельского гранита пользуется особым спросом, и потому что продукция для строительства изготавливалась на современном оборудовании, качественная она (а значит издержки производственные меньше, рентабельность производства выше). И так совпало, что прежние конкуренты в лице украинских камнеобработчиков по известным причинам сами ушли с российского рынка. Бывали времена, когда украинский камень, как, к слову, и щебенка тоже, сильно теснили карельскую продукцию. И отнюдь не потому что их товар был более качественным (как раз наоборот дело обстояло), но транспортные расходы на перевозку всех видов каменной продукции обходились для предприятий Карелии выше и в результате российские потребители предпочитали украинский камень, пусть и с худшими техническими параметрами.

Эта проблема годами не решалась, изменить ситуация смогла только госкомиссия, созданная к столетнему юбилею Карелии, руководил которой секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Не сразу, но и с железной дорогой (руководством РЖД) был найден общий язык, и новая логистика перевозок каменных грузов удешевила стоимость продукции для потребителей. Ровно то же произошло и со щебенкой. В итоге Карелия сумела в 2020 году прорваться со своим каменным гранитом на центральный российский рынок. Плиты мощения, брусчатка, щебень - пошли в лёт.

К импортозамещению оказались готовы

Петрозаводский технопарк, специализирующийся на камнеобработке (подобных в России пока больше нет), сейчас завален заказами. Где-то даже уже возник дефицит каменных изделий для строительства, поскольку всевозможные санкционные ограничения «коллективного Запада», закрыли границы в Россию не только для украинского камня, но и вообще для всех европейских камнеобработчиков. Верна русская пословица, что нет худа без добра и добра без худа. Карелия успешно занялась замещением импортной каменой продукции. В общем, провидчески удачно правительство Карелии запустило в сентябре 2020 г. проект «Южная промзона» (еще до всяких европейских санкций).

Создавая технопарк, Парфенчиков рисковал - но риск полностью себя оправдал

И дела идут настолько успешно, что правительство республики совместно с бизнесом начали готовить вторую очередь технопарка. Об этом глава республики Артур Парфенчиков рассказывал президентскому полпреду Северо-Западного федерального округа Александру Гуцану, когда тот в Петрозаводске знакомился с успешными производственными практиками, расширяющими инвестиционный потенциал республики высокорентабельными проектами. И нет никаких сомнений: что федеральный центр опять поддержит правительство Карелии в его планах.

Рискнул и не прогадал

Надо заметить, что для губернатора Парфенчикова, возглавившего республику в 2017 году, создание технопарка «Южная промзона» было одним из первых масштабных его проектов, отчасти и рискованных даже, ведь создавался первый в России подобный парк по камнеобработке, и результат усилий превзошёл все ожидания. Карельские предприятяия, участвующие в проекте, увеличили поставки своей продукции в регионы России в два раза. Растут налоговые отчисления в бюджет республики, создаются новые рабочие места, причём высокотехнологические. В целом каменная отрасль Карелии рванула вперед. Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» за 2021 год составил 116%.

Отсюда и высокие экспертные оценки, характеризующие инвестиционную привлекательность Карелии для бизнеса.

Проект нового технопарка "Карельские продукты"

К слову, правительство республики, уже имея положительный результат с одним профильным технопарком, сейчас вынашивает идею создания технопарка «Карельские продукты», где так же под одной технологической крышей соберут малые и средние предприятия, производящие пищевую продукцию.