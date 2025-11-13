Артур Парфенчиков назвал цели правительства при формировании бюджета

Особое внимание в проекте бюджета Карелии на ближайшие три года уделено социальной защите участников специальной военной операции и членов их семей — все меры поддержки для этой категории граждан будут обеспечены в полном объёме. Об этом заявил Глава республики Артур Парфенчиков, представляя финансовый документ.

Правительство республики намерено последовательно наращивать собственные доходы: в трёхлетнем бюджете заложен ежегодный рост налоговых и неналоговых поступлений, а уже в 2026 году он составит 8%.

Значительные средства будут направлены на реализацию крупных инвестиционных проектов. В частности, запланировано строительство современного больничного комплекса с поликлиникой и стационаром в Лахденпохье, возведение двух новых детских садов — в посёлке Хийтола и городе Сортавала, а также завершение строительства блоков «А» и «Б» больницы в районе Древлянка с последующим ремонтом блоков «В» и «Г». В Петрозаводске начнётся возведение технопарка «Биотех».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства республика реализует ряд важных инициатив: в Пудоже и Пудожском районе пройдёт реконструкция систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с подключением к природному газу, в посёлке Надвоицы модернизируют котельную, а в Беломорском и Кемском округах обновят тепловые сети.

Дорожная отрасль также получит значительное финансирование: свыше 5,4 млрд рублей пойдут на строительство и ремонт ключевых региональных трасс, включая Суоярви – Юстозеро, Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья и Сортавала – Заозерный – Туокслахти.

Артур Парфенчиков выразил уверенность, что совместными усилиями с депутатами Законодательного Собрания удастся успешно реализовать все заложенные в бюджете цели и обеспечить устойчивое развитие региона.