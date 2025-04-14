14 апреля 2025, 12:23
Артист симфонического оркестра карельской филармонии погиб на СВО
В среду в Петрозаводске простятся с погибшим Алексеем Панкратовым
фото: vk.com/artresurs_karelia?w=wall-261294_6188
16 апреля в Петрозаводске в последний путь проводят погибшего в ходе специальной военной операции сегежанина Алексея Панкратова.
Печальную новость сообщили в паблике специализированной школы искусств, где с 1997 по 1999 год на струнном отделении учился Алексей Панкратов.
После школы он учился в петрозаводской государственной консерватории, а затем работал в симфоническом оркестре карельской государственной филармонии. В последние годы жил в Петербурге, откуда отправился на специальную военную операцию.
Простятся с погибшим бойцом 16 апреля на улице Вольная в столице Карелии. © «Петрозаводск говорит»