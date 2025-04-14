Артист симфонического оркестра карельской филармонии погиб на СВО

16 апреля в Петрозаводске в последний путь проводят погибшего в ходе специальной военной операции сегежанина Алексея Панкратова.

Печальную новость сообщили в паблике специализированной школы искусств, где с 1997 по 1999 год на струнном отделении учился Алексей Панкратов.

После школы он учился в петрозаводской государственной консерватории, а затем работал в симфоническом оркестре карельской государственной филармонии. В последние годы жил в Петербурге, откуда отправился на специальную военную операцию.

Простятся с погибшим бойцом 16 апреля на улице Вольная в столице Карелии. © «Петрозаводск говорит»