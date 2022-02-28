АО «КЛПХ» перешли на новый порядок транспортировки древесины

Кондопожское лесопромышленное хозяйство (входит в группу компаний ООО «Карелия Калп») с 1 января 2022 года перешли на новый порядок транспортировки древесины. Теперь вместо бумажных сопроводительных документов оформляются электронные.

По новым правилам для транспортировки древесины необходим QR-код, который можно оформить в мобильном приложении и веб-версии ЛесЕГАИС. Как отмечают специалисты, мобильное приложение работает в любой точке леса в офлайн-режиме. Сам QR-код содержит данные о собственнике, отправителе и получателе груза, объеме древесины, ее породном и сортиментном составе. Документ свидетельствует о легальном про­исхождении древесины.

Начальник отдела реализации АО “КЛПХ” Анастасия Болотова пояснила:

Водителю лесовоза достаточно сфотографировать QR-код ЭСД своим смартфоном с экрана компьютера (или в случае отсутствия современного мобильного устройства, получить распечатанный с программы лист с QR-кодом). Если по дороге машину остановит инспектор ДПС ГИБДД, достаточно будет показать QR-код. Он выдаст все данные учета даже без подключения к Интернету.

Внедрение Электронного сопроводительного документа ЭСД — один из этапов развития Лесной единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС).

Новые правила разра­ботали для исполнения поручений Президента России В.В. Путина о декриминализации лесного комплекса. Они позволят повысить эффективность мероприятий по предотвращению незаконных ру­бок и наведению порядка в лесной отрасли.

Справочно:

ЛесЕГАИС — это Единая государственная информационная система учета древесины и сделок с ней. Система запущена 1 января 2015 года в соответствии с 415-ФЗ в целях учета и контроля законности производства, внутренних сделок, а также импорта и экспорта древесных материалов на территории РФ. Оператором системы ЛесЕГАИС выступает Федеральное агентство лесного хозяйства (ФАЛХ). С 1 июля 2017 года работа в ЛесЕГАИС ста­ла обязательной для всех организаций и ИП, чья деятельность связана с оборотом древесины и пиломатериалов на ее основе. 1 июля 2021 года информационная система пополнилась точками прослеживаемости (склады, лесокомбинаты, пункты таможни, лесосеки и др.). С 01.01.2022 года перевозка древесины будет возможна только при наличии электронных сопроводительных документов в ЛесЕГАИС.