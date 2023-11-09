Амбулаторию в Соломенном обшивают свинцовыми плитами – это важно

Монтаж одного из важнейших помещений начался в строящемся медучреждении в Петрозаводске. Речь идет об амбулатории в Соломенном, рассказал министр здравоохранения Карелии.

По словам Михаила Охлопкова, в кабинете разместят стоматологический визиограф. Это современный прибор, который заменяет рентген-аппарат. Рабочие сейчас обшивают помещение свинцовыми плитами, которые будут защищать пациентов и персонал от облучения.

Скоро установят также специальную дверь, которую уже доставили на строительную площадку.

В данный момент подрядчик приступил к отделке, скоро запустят тепловой узел. // фото: jcomp/ freepik.com