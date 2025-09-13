Александр Малинин выступит в Петрозаводске

В юбилейной программе 1 октября прозвучат лучшие песни артиста, давно знакомые и любимые (6+)

Фото: Концертное агентство "Арт-Престиж"

Творчество Александра Малинина органично сочетает традиции русского романса и современное звучание. Его концерты – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это классика и современное искусство в одночасье, это высочайшее исполнительское мастерство, многогранный талант и следование традициям русской вокальной школы. На протяжении 40 лет артист исполняет романсы, и с каждым разом они становятся все более проникновенными, глубокими и совершенными.

Александр Малинин – Народный артист России, обладатель именной звезды на московской "Площади звезд" в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко. Он награжден Государственным орденом Дружбы, Государственным орденом Почета, отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами от Президента Российской Федерации, Государственной думы России и других Правительственных Государственных структур.

Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, Александр Малинин в 1994 году был награжден международным премией "The World Music Awards".

Свой особый дар выразить все нюансы музыкального произведения, раскрыть его глубинный смысл, "пропустив" через себя, прочувствовав сложнейшие переживания, присущие русскому романсу, артист продемонстрирует 1 октября в 19 часов на сцене ДК «Машиностроитель».

В юбилейной программе вы услышите лучшие песни Александра Малинина, давно знакомые и всеми любимые, а также совсем новые. Этот концерт – признание в любви своим зрителям и самым любимым людям.

Приобрести билеты онлайн можно здесь. Справки по тел.: 70 33 35, 63 48 58. 6+

На правах рекламы. ООО «АРТ-ПРЕСТИЖ», ИНН 1001342986. ERID