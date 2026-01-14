Актриса Самбурская и телеведущая Хромченко написали блогеру из Карелии

Жительница Костомукши Галина Снежурова разместила в одной из соцсетей очередной ролик о «неидеальности», который облетел весь мир, сообщает «64 параллель».

Видео посмотрели более 9 миллионов человек, 15 тысяч – оставили комментарии. Блогеру из Карелии пишут из Мексики, США, Таиланда, Бали, Италии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, со всей России. Среди тех, кто отреагировал на ролик, – актриса Настасья Самбурская и телеведущая Эвелина Хромченко.

«Первые три дня я была в шоке. У меня скакало давление, я не понимала, что происходит, не ждала такого успеха. Но теперь мне лучше. Там, в комментариях, огромная поддержка. Оказывается, видео облетело весь мир. Я читала и диву давалась этой географии. Комментарии на девяносто пять процентов хорошие, поддерживающие. Есть и хейтерские, но они меня не задевают. Есть просто те, кто не понял юмор ролика»,

– поделилась блогер.

За десять дней благодаря видео количество подписчиков костомукшанки выросло с 60 человек до 94 тысяч.