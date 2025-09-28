84-летний мужчина ушел в лес за грибами и потерялся

Пожилой мужчина отправился в лес за грибами, но обратную дорогу не нашел. На его поиски отправили петрозаводский поисково-спасательный отряд.

26 сентября мужчина 1941 года рождения пошел за дарами леса вблизи деревни Рубчойла Пряжинского района. Мужчина пропал, а родственники забили тревогу.

В тот же день вечером на его поиски отправились спасатели, помогали и правоохранители. 84-летнего грибника смогли найти и отвезти домой. С ним все было в порядке, и медицинская помощь не потребовалась.