56% россиян против любых ограничений в связи с ростом заболеваемости

54% россиян считают, что в нашей стране нет новой волны эпидемии ковида. Вакцинироваться от СOVID-19 собирается лишь четверть респондентов. Только 7% за ограничение посещения банковских офисов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».

26% опрошенных полагают, что в России началась новая волна эпидемии коронавируса (20% скорее да, 6% определенно да). В Центральном федеральном округе такой ответ дали 29%, на Дальнем Востоке 19%. При этом 54% придерживаются противоположного мнения (34% скорее нет, 20% определенно нет). Чаще всего такой ответ давали жители Урала (61%), реже других на Северном Кавказе (47%). Каждый пятый респондент затруднился ответить на этот вопрос.

Отвечая на вопрос «Надо ли возвращать ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в России», 15% респондентов высказались за возвращение социальной дистанции в общественных местах. 18% поддержали возвращение масочного режима в больницах, а 16% - во всех общественных учреждениях и на транспорте. 12% считают, что нужно возвращать удаленную работу и учёбу. 5% россиян вообще за объявление нового карантина (в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 9%, в Южном федеральном округе 2%). При этом 56% уверены, что никакие ограничения не нужны, потому что COVID-19 уже не опасен (на Дальнем Востоке 62%, в Москве и Московской области 47%).

Вакцинироваться от ковида намерены 24% опрошенных россиян (17% скорее да, 7% определенно да). Больше всего желающих на Урале (28%), меньше всего в Сибири (18%). Еще 4% вакцинировались недавно. 33% сообщили, что делали прививки от COVID-19 во время прошлой эпидемии, но больше не будут. 39% опрошенных не вакцинировались ни разу и не собираются делать это сейчас (на Дальнем Востоке 46%, в Южном федеральном округе 34%).

Что касается возможных ограничений в офисах банков, 32% респондентов сообщили, что достаточно дополнительной уборки, проветривания и дезинфекции помещений, 11% поддержали обязательное ношение масок и перчаток персоналом. 7% выступают за возвращение обязательной разметки и дистанцирования, столько же за ограничение посещения банковских офисов. По мнению 27%, никакие ограничения в банковских офисах не нужны. 15% затруднились с ответом на вопрос.

Хотя больше половины россиян, основываясь на своих личных наблюдениях, полагают, что о новой вспышке коронавируса говорить не приходится, сотрудникам медучреждений сегодня не до оптимизма. По нашей статистике мы видим в последние недели рост обращений по полисам добровольного медицинского страхования — где-то на 11% по сравнению с началом сентября. Это, безусловно, сезонное явление, традиционное для осени, но надо отметить, что медики сейчас часто диагностируют у пациентов не только грипп и ОРВИ, но и ковид. Мы рекомендуем нашим соотечественникам более ответственно подходить к советам медиков по ношению масок в общественных местах и другим профилактическим мерам сдерживания эпидемии. Ведь именно это поможет избежать более серьезных санитарно-эпидемических ограничений, с которыми, я уверена, большинство из нас сталкиваться не хочет,

— говорит заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Ольга Купцова.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 28 сентября - 5 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.