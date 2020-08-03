22 человека в Карелии заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом

С начала эпидсезона в Карелии подтверждено девять случаев заболевания клещевым энцефалитом и 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом.

Как сообщает Роспотребнадзор, за прошедшую неделю в республике зарегистрировано два случая подозрения на клещевой энцефалит – оба в Петрозаводске. Также зафиксировано два случая подозрения на клещевой боррелиоз – в Петрозаводске и Питкярантском районе.

Всего с начала эпидсезона по состоянию на 31 июля клещи атаковали 2754 человека, из них детей - 727.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. Болезнь начинается остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины, конечностей. Внешний вид больного характерен – лицо гиперемировано, гиперемия нередко распространяется на туловище.