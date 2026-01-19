19 января в Карелии ожидается небольшой снег и умеренный ветер

Сегодня, 19 января, по данным карельских синоптиков, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -1, -3°С в течение суток. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в течение суток -1, -6°С, местами до -9°С.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем -5°С. В Кеми и Сегеже температура днем составит -3°С. В Кондопоге, Медвежьегорске и Сортавале днем столбики термометров -1°С. В Олонце днем на термометрах будет 0°С. В Пудоже и Суоярви днем -2°С.