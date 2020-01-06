115 человек вышли в праздники строить петрозаводский аэропорт

Летний сезон Петрозаводск должен встретить с новым зданием аэропорта. Несмотря на новогодние праздники, возводить здание аэропорта вышли сегодня 115 человек. Видео с места событий появилось на странице в соцсети главы Карелии Артура Парфенчикова.

Как отмечает глава на своей страничке, строительство здания петрозаводского аэропорта продолжается максимальными темпами. Сегодня, 6 января, на объекте работают 115 человек.

К концу января планируется полное закрытие периметра здания. Сдача объекта – к 30 апреля.

Около двух теплых месяцев уйдет на окончательное благоустройство территории. Но новый летний сезон Петрозаводск должен встретить с современными воздушными воротами республики.

Фото Vestikarelii.ru