Жительницу Карелии скромно оштрафовали за финские мандарины

Путешественница рассказала о том, как карельские таможенники два с половиной часа решали, что делать с двумя лишними мандаринами. Свою историю женщина рассказала в паблике «Беседка в Костомукше Товарной».

«Купила я в Финляндии два пакета мандаринов, чтоб в дороге поесть и к столу праздничному немножко. На нашей стороне границы решили взвешивать. Получилось чуть больше пяти положенных килограмм. Перевес составил.. два мандарина»,

- написала женщина.

По ее словам, специалист фитосанитарной службы не знал, что делать и решил проконсультироваться с вышестоящим руководством по поводу судьбы двух фруктов.

«В итоге совещания, 2,5 часа потерянного времени и штраф за перевес 12 рублей»,

- написала она, добавив, что «несчастные две мандаринки отправились обратно в Финляндию». Женщина заключила, что ей было жаль потерянного времени и нервов.