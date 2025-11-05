Жительнице Карелии пришлось погасить долг умершего родственника

В Сортавале суд взыскал задолженность с наследницы умершего мужчины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, в 2024 году житель города оформил кредитную карту в одном из банков и снимал оттуда деньги. Вскоре мужчина умер. Вступившая в наследство родственница неожиданно для себя оказалась вынуждена погашать долг усопшего.

Суд встал на сторону банка. Женщину обязали заплатить. При этом сумма долга не уточняется.

