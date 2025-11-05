Мошенники заставили подростка оформить кредит на родителей в Карелии

Сын-подросток под влиянием мошенников оформил на мать, жительницу Пряжинского района Карелии, кредит на сумму более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Неизвестные позвонили сыну потерпевшей и сообщили, что на портале «Госуслуги» внесены изменения, а киберпреступники спонсируют незаконную деятельность от имени родителей. Кураторы держали связь с несовершеннолетним даже ночью. Напуганного и попавшего под влияние мошенников подростка вынудили оформить на маму кредит, а затем уехать в Петрозаводск и перевести деньги через платежные системы. Родители забеспокоились, когда ребенок неожиданно покинул дом и не хотел объяснять, где был и что делал. Подросток долго все держал в секрете.

Правоохранители проводят проверку и устанавливают детали случившегося.

