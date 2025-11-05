Жительница Кеми лишилась квартиры и денег из-за мошенников

69-летняя пенсионерка из Кеми лишилась квартиры и денег из-за мошенников. Общий ущерб составил более 1 миллиона 600 тысяч рублей. Об этом рассказали в республиканском МВД.

Мошенники действовали по классической схеме. Они позвонили пенсионерке и сообщили, что аферисты получили доступ к её банковским счетам. Чтобы обезопасить сбережения, женщине предложили перевести их на «безопасный» счёт. Пожилая жительница Карелии так и поступила: перевела 370 тысяч рублей на номера телефонов, которые, как удалось установить следователям, зарегистрированы в стране на Балканском полуострове.

«Работа» с пенсионеркой была продолжена. В течение месяца ей звонил «сотрудник» банка и выяснял, есть ли у женщины другие сбережения или имущество. Оказалось, пенсионерка владела двумя квартирами. Одну из них она продала под давлением аферистов и перевела им 1 миллион 300 тысяч рублей. Преступники стали убеждать пенсионерку продать вторую квартиру. Женщина нашла покупателя и рассказала ему, что уже продала первую квартиру и перевела деньги от её продажи на чужие счета, а на средства от второй планирует переехать в Санкт-Петербург. Мужчина понял, что пенсионерка стала жертвой мошенников, и отвёз её в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

