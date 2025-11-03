В Ярославской области мужчина пострадал из-за развода сына

В Ярославской области пенсионер оформил доверенность на сына и его жену, однако позже они развелись. Когда мужчина вспомнил о деньгах, было поздно, бывшая невестка сделала вид, что у нее ничего нет. Эту историю рассказали в Telegram канале «Baza».

В 2017 году пенсионер попросил сына и его супругу продать ему два участка в Москве, оформил на них доверенность. После развода мужчина написал невестке и спросил, что с деньгами и участками. Женщина ответила, что продала их, а деньги передала владельцу.

Семья обратилась в полицию и пыталась уличить бывшую невестку в мошенничестве. Однако правоохранительные органы не смогли им помочь.