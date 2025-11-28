Жители Карелии спасаются от холодов в банях

Из десяти месяцев текущего года октябрь занял первую строчку по объему данных, которые жители Карелии прокачали в сети в поисках лучшей бани. В отличие от некоторых других регионов страны интерес не снизился даже летом. В апреле же поход в баню планировали реже всего.

Местную статистику подтверждают и данные с маркетплейсов по стране. Так, рост продаж по количеству товаров для саун зафиксирован в октябре и на Wildberries, и на Ozon. Веники для бани выбирали на 10% чаще, чем в сентябре, на WB и на 30% чаще, чем годом ранее. Пользователи Ozon добавили в свои корзины на треть больше березовых веников, чем в сентябре, и в 1,8 раза больше, чем в октябре 2024 года. Кроме того, на Ozon отмечен рост продаж ковшей, ушатов, ведер на 34% по сравнению с октябрем 2024 года.

Россиян интересуют не только шапочки и березовые веники, но и сами бани в их портативной версии: такие переносные парные можно установить, к примеру, в своем дачном доме. На Wildberries продажи в этой категории в сентябре и октябре совокупно на 43% превысили показатели тех же периодов прошлого года.

На WB cамой популярной категорией среди товаров для сауны с начала 2025 года стал текстиль (около 40% в продажах), за ним следуют тапочки (32%). На Ozon в лидерах — также текстиль (22%), на втором месте расположились предметы интерьера для бани (13%), а на третьем — веники (5%).