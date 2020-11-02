Жители Карелии не боятся потерять работу из-за цифровизации

По данным исследования специалистов аналитического центра НАФИ, 53% трудоустроенных россиян не хватает цифровых компетенций, сообщает сайт bfm74.ru.

26% – считают, что могут лишиться работы без знаний информационных технологий. Наибольшие опасения выражают жители России с высшим образованием и специалисты высоких должностей.

Эксперты опросили население 85 субъектов страны. В пятерку регионов, жители которых сильнее всего опасаются остаться без работы из-за цифровизации, вошли Самарская область (39%), Ненецкий автономный округ (38%), Курская область (37%), Москва и Тульская область (по 34%).

Меньше всего в цифровых знаниях, по ответам респондентов, нуждается население Тувы (11%) и Карелии (10%).

Из исследования сложно понять, такая уверенность в завтрашнем дне обусловлена хорошими цифровыми компетенциями подавляющей доли опрошенных или отсутствием в регионах сферы применения такого рода знаний и навыков.

Фото с сайта bfm74.ru