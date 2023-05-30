Жителей Петрозаводска приглашают проверить легкие у торгового центра

Петрозаводчан пригласили проверить свое здоровье, не посещая поликлинику. Пройти обследование можно в мобильном медкомплексе, напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Два таких комплекса будут до 2 июня включительно дежурить рядом с ТРЦ «Лотос Plaza» - напротив парка аттракционов.

Горожане смогут сделать флюорографию и пройти первый этап диспансеризации с 10:00 до 15:00. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте