30 мая 2023, 21:39
Жителей Петрозаводска приглашают проверить легкие у торгового центра
Два мобильных медицинских комплекса будут дежурить около парка аттракционов
Петрозаводчан пригласили проверить свое здоровье, не посещая поликлинику. Пройти обследование можно в мобильном медкомплексе, напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Два таких комплекса будут до 2 июня включительно дежурить рядом с ТРЦ «Лотос Plaza» - напротив парка аттракционов.
Горожане смогут сделать флюорографию и пройти первый этап диспансеризации с 10:00 до 15:00. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте