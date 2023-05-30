Ежегодный праздник юмора в Киндасово отменили

Фестиваль сельского юмора в Киндасово в этом году решили не проводить. Сообщение появилось в группе этнокультурного центра Пряжинского района ВКонтакте.

- Команда организаторов берет паузу ровно на год, чтобы с новыми силами и новыми проектными идеями вернуться к фестивалю в другом формате,

- написали организаторы.

При этом точную причину отмены праздника они не указали. Напомним, ранее наш портал писал о конфликте жителей деревни с туристическим бизнесом. Люди недовольны и много раз жаловались в правительство Карелии и прокуратуру. // фото: этнокультурный центр Пряжинского района