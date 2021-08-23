Житель Сортавалы получил судимость из-за телефона сына своей знакомой

Жителя Сортавалы признали виновным в грабеже, но при этом наказали условным сроком. В прокуратуре Карелии объяснили, что 37-летний мужчина стал преступником на почве ссоры со знакомой.

Он в апреле текущего года вступил в конфликт с женщиной. Сортавалец был пьян и, видимо, решил что-то доказать приятельнице. На глазах женщины он вырвал из рук ее несовершеннолетнего сына мобильный телефон и ушел.

Мужчину признали виновным в совершении грабежа. Ему назначили наказание в виде года и шести месяцев лишения свободы условно.

Испытательный срок составил два года. Мужчина не должен в этот период менять постоянное место жительства без уведомления и обязан отмечаться. // Фото: Pixabay