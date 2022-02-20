Житель Петрозаводска жестко отомстил любовнику своей женщины

В полицию Петрозаводска обратился горожанин. Он рассказал, что поврежден его автомобиль. В одну из февральских ночей кто-то порезал ножом колеса, ущерб был оценен в 16 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Участковый с помощью камер видеонаблюдения установил вероятного преступника. Им оказался 36-летний горожанин. Выяснилось, что поводом для агрессии стала месть - женщина подозреваемого имела отношения с хозяином машины.

По факту повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело. Оказалось, что это уже не первая попытка подозреваемого испортить этот автомобиль. Фото pixabay.com/MikeWildadventure